الرئيس يلتقي نظيره التركي

وطن: التقى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، في نيويورك، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأطلع الرئيس نظيره التركي، خلال اللقاء الذي عقد في مقر إقامة الرئيس أردوغان، على آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ظل انسداد العملية السياسية، والأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وممارساته العدوانية بحق أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى القرارات الأميركية المدمرة لعملية السلام.

وجرى الحديث، خلال اللقاء، عن دعم منظمة التعاون الإسلامي للقدس ودورها في حماية المقدسات فيها.

بدوره، أكد الرئيس أردوغان رفضه للإجراءات الأميركية التي تستهدف مدينة القدس، وقطع المساعدات عن "الأونروا" والممارسات الإسرائيلية في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.