نتنياهو يبحث مع ترامب كارثة "إيل-20" ويحصل على "ضمانات"

وطن: أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه حصل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضمانات بشأن عمليات الجيش الإسرائيلي في سوريا.

وقال نتنياهو للصحفييين عقب مفاوضاته اليوم مع ترامب، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "حصلت على ما طلبته".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه ناقش مع الرئيس الأمريكي إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية في سوريا الأسبوع الماضي وقرار موسكو إمداد الجيش السوري بمنظومات "إس-300" للدفاع الجوي على خلفية الحادث المأساوي.