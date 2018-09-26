شمعون بيرس متورط باستخدام أطفال يهود اليمن "حقول تجارب"

وطن- وكالات: كشفت مصادر صحيفة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن تورط الرئيس الإسرائيلي السابق "شمعون بيرس" في خطف أطفال اليهود اليمنيين في أربعينات القرن الماضي.

وذكرت المصادر أن بيرس كان في حينها مسؤولاً عن المشروع النووي الإسرائيلي بمساعدة فرنسية، إذ أمر بخطف مجموعة من أطفال اليهود اليمنيين وإرسالهم للولايات المتحدة لاستخدامهم حقول للتجارب على مدى تأثير الإشعاع النووي على الإنسان.

وأوضحت المصادر أن "الثمن كان منح إسرائيل أسرار بناء القنبلة النووية".

وتفجرت قضية أطفال اليهود اليمنيين مؤخرًا بعد قرار المحكمة الإسرائيلية فتح بعض قبورهم لفحص أسباب الوفاة، ويدور الحديث عن اختفاء عشرات الأطفال من مخيمات تجميع المهاجرين اليهود بين عامي 1948-1956م في مناطق مختلفة من "إسرائيل".

وكان بيريس قبل إقامة الكيان الإسرائيلي مسؤولًا عن الموارد البشرية وشراء العتاد في منظمة "الهاجاناه" الصهيونية، ذائعة الصيت في الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وبعد تأسيس الكيان عُيّن مديرًا عامًا لوزارة الجيش، وكان عمره 29 عامًا فقط، ثم تدرّج في المناصب حتى تولى رئاسة الوزراء مرتين، ثم رئيسًا للاحتلال، وتوفي في 28 سبتمبر 2016.