حرائق في مستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة

وطن- وكالات: أعلنت فرق الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاملها مع خمسة حرائق في "غلاف غزة" اليوم نتيجة سقوط وسائل حارقة من قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه جرى السيطرة على جميع الحرائق.

وعادت حرائق البالونات الحارقة في المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية للقطاع بعد فترة من الهدوء، عقب تعثر مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار وكسر الحصار في القاهرة.

واستخدم شبان طائرات ورقة وبالونات وسيلة لإيصال شعلة حارقة إلى مستوطنات الغلاف ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي تصاعدت مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي القطاع في 30 مارس/ آذار الماضي، وردًا على قمع قوات الاحتلال المسيرات السلمية، وقتلها 184 مواطنًا شاركوا فيها حتى اليوم.

وقالت "سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية" مؤخرًا إن الحرائق أتت على 32 ألف دونم من الأحراش والمناطق الزراعية والطبيعية في الغلاف، بما يوازي 14% من مجمل المحميات الطبيعية في الغلاف، وقدّرت الخسائر المادية في المحميات الطبيعية فقط بـ15 مليون شيقل.

وذكرت أن إصلاح آثار الحرائق سيستغرق سنوات طويلة، وأن الضرر الذي حصل نتيجة هذه الحرائق غير مسبوق في مناطق "إسرائيل".