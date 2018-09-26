الصالحي: حديث ترامب عن "حب" حل الدولتين كلام فارغ

رام الله- وطن: قال بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ان تصريحات ترامب حول حل الدولتين لا قيمة لها، خاصة وقد أوضح نتنياهو معناها العملي القائم على ضم القدس وتصفية قضية اللاجئين ورفض الانسحاب من منطقة الاغوار واستمرار التواجد العسكري الاسرائيلي، وغير ذلك من قضايا الاستيطان والحدود وغيره.

ان هذا التصريح يجب له الا يغير شيئا من الاستخلاصات الفلسطينية تجاه الادارة الامريكية ورئيسها ترامب، والتي انعكست بالقرارات الواضحة التي اعلنها الرئيس محمود عباس برفض صفقة القرن وقطع العلاقات السياسية مع الادارة الامريكية ورفض الرعاية الامريكية المنفردة لعملية السلام.