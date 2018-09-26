النوباني يرد لوطن على قرار المحكمة العليا بشأن تعينه مستشارا لرئيس مجلس القضاء الاعلى

رام الله - وطن: قال الاستاذ محمد يعقوب النوباني لوطن للانباء انه يحترم ويلتزم بما يصدر عن القضاء من قرارات، مؤكدا في الوقت ذاته ان ما ورد في لائحة الادعاء المقدمة الى محكمة العدل العليا حول قرار نقله كمستشار لرئيس مجلس القضاء الاعلى غير صحيح وغير قانوني.

وكانت محكمة العدل العليا أصدرت قراراً مؤقتاً بوقف نقل الأستاذ محمد يعقوب النوباني من مفوضية المنظمات الشعبية، إلى مجلس القضاء الأعلى وتعيينه مستشاراً لرئيس المجلس لشؤون إدارة المحاكم بدرجة وكيل وزارة، الى حين النظر في القضية المرفوعة بعدم قانونية هذا النقل.

واوضح النوباني ان "ما جاء على لساني المحاميين الهريني ودرعاوي وما قدم في لائحة الادعاء غير صحيح وغير قانوني، لافتا الى ان القرار الصادر عن المحكمة العليا هو قرار مؤقت من جانب واحد، ولم يُبلغ فيه احد سواء الرئيس او توفيق الطيراوي او رئيس مجلس القضاء الاعلى او انا."

واشار النوباني الى انه من حق المحكمة ان تأخذ قرارات مستعجلة، لافتا الى ان ما تم ادراجه في لائحة الدعوى غير صحيح وتحديدا النقاط القانونية التي اثيرت وهي ان توفيق الطيراوي ليس ذو صفة في نقل او الموافقة على نقل موظف في المنظمات الشعبية الى مكان اخر، مشيرا الى ان المنظمات الشعبية هي دائرة مستقلة في منظمة التحرير لها مركز مالي واداري في ديوان الموظفين ويرأسها الطيراوي بمرسوم رئاسي من الرئيس عباس .

اما بخصوص هيكلية مجلس القضاء الاعلى وانه لا يوجد على تلك الهيكلية رتبة وكيل وزارة، قال النوباني انه جرى نقله مثل اي موظف في السلطة، لافتا الى انه موظف منذ العام 1996 بعد خروجه من السجن، حيث عين في البداية بمكتب الرئيس الراحل ياسر عرفات برتبة مدير وتدرج الى ان وصل لدرجة وكيل بشكل قانوني ولديه اعتماده المالي ويخضع لقانون الخدمة المدنية، حسب قوله، لافتا الى ان النقل في الخدمة المدنية يحتاج الى موافقة الجهة المنقول اليها والجهة التي يعمل بها الموظف بموافقة الرئيس.

واضاف ان ما تم الادعاء به في لائحة الادعاء ان نقله الى مجلس القضاء جرى رغم عدم وجود درجة او رتبة وكيل على هيكلية مجلس القضاء غير صحيح، لافتا الى انه جرى نقله بالدرجة الوظيفية وامتيازاتها الى مجلس القضاء الاعلى وكلف من قبل رئيس المجلس مستشارا لرئيس المجلس وفق القانون ولا يعترض هذا التكليف مع الدرجه التي انا فيها.

واضاف "حسب اللائحة المنبثقة عن مجلس الوزراء فأن هناك 3 مستشارين لرئيس مجلس القضاء الاعلى ومعتمدة من ديوان الموظفين وبالتالي فإن اشغالي للوظيفة في مجلس القضاء يكون وفق القانون والأنظمة المعمول بها وإن الطعن ليس له أساس قانوني وهو تعبير عن حقد شخصي إضافة إلى أن باقي أسباب الطعن هي أسباب شخصيه لا تصلح قانونا لأن يقوم عليها هذا الطعن ومن العيب القانوني أن تدرج كاسباب لهذا الطعن وإن يوخذ بها من خلال أقوال الطاعن"

ولفت النوباني الى ان نقله كمستشار لرئيس مجلس القضاء الاعلى لا يعد تعديا على استقلالية القضاء ، لافتا الى انه يحمل المؤهلات العلمية والخبرات التي تؤهله لذلك المنصب.

وكانت وطن قد نشرت ظهر اليوم تقريرا يعرض تفاصيل وحيثيات قرار المحكمة العليا بوقف نقل الأستاذ محمد يعقوب النوباني من مفوضية المنظمات الشعبية، إلى مجلس القضاء الأعلى وتعيينه مستشاراً لرئيس المجلس لشؤون إدارة المحاكم بدرجة وكيل وزارة، الى حين النظر في القضية المرفوعة بعدم قانونية هذا النقل... للاطلاع على التقرير اضغط هنا