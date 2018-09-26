ليغانيس يصعق برشلونة بهدفين في "دقيقتين"

وطن: فرط برشلونة "حامل اللقب" في تقدمه بهدف لينتزع مضيفه ليغانيس الفوز بنتيجة 2-1، اليوم الأربعاء، ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

تقدم برشلونة بهدف حمل توقيع نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو في (د.12) ورد ليغانيس بهدفين خلال دقيقتين،عن طريق المغربي نبيل الزهر في (د.52) وأوسكار رودريغيز في (د.53).

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد برشلونة، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند 13 نقطة ليظل في الصدارة مؤقتا، وفي المقابل ارتفع رصيد ليغانيس، الذي اقتنص انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم، إلى 4 نقاط، ليودع قاع الترتيب ويرتقي للمركز السابع عشر (الرابع من القاع) مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.