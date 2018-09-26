5 إصابات إثر مطاردة الاحتلال لمركبة جنوب الخليل

الخليل- وطن: اصيب مساء اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين بجراح احدهم اصابته خطيرة تم نقله الى مستشفى سوروكا ببئر السبع.

وقالت مصادر محلية، ان دورية لجيش الاحتلال كانت تطارد سيارة فلسطينية قرب قرية ابو العسجا القريبة من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، ما ادى لاصطدامها بسيارة اخرى ما ادى لإصابة خمسة مواطنين.

وأضافت المصادر، وقد هرعت سيارات اسعاف الهلال الاحمر الى مكان الحادث، وتم نقل احد المصابين وحالته خطيرة الى مستشفى سوروكا ببئر السبع، في حين لاذ اربعة من المصابين بالفرار من جنود الاحتلال دون ان يحصلوا على إسعافات في المكان.