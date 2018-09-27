بالفيديو ..عشرات الشبان يتصدون لقوات الاحتلال في مدينة نابلس

وطن: شهدت مدينة نابلس فجر اليوم الخميس مواجهات تعد الاعنف مع قوات الاحتلال، اصيب خلالها اكثر من ثمانية مواطنين برصاص الاحتلال بينهم صحفيان .

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، الأمر الذي أدى الى اندلاع مواجهات مع الشبانما ادى الى إصابة 8 مواطنين.

واصيب خلال المواجهات الصحفيان محمود فوزي محمود عبد الغني (33 عاما) من بيت ايبا، والذي أصيب بعيارات مطاطية أسفل العين اليسرى والرجل اليسرى، وعمير جمال لطفي استيتيه ( 25 عاما) وأصيب عيار مطاط بالقدم اليسرى.

واظهرت مقاطع فيديو تمكن الشبان من احراق آلية عسكرية لجيش الاحتلال يعد اصابتها بصورة مباشرة بالزجاجات الحارقة التي رشقها الشبان صوبها.