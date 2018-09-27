نتنياهو يعلن حصوله على ضمانات من ترامب للعمل في سوريا

وطن: كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأربعاء بعد لقاء جمعه بترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عن "تلقيه ضمانات" من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في سوريا.

وقال نتنياهو: "حصلت على ما طلبته"، مشيرا إلى أنه ناقش مع ترامب حادثة إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية في سوريا الأسبوع الماضي وقرار موسكو إمداد الجيش السوري بمنظومات "أس300".



وكان نتنياهو قال الأربعاء إن "إسرائيل ستواصل جهودها لصد ايران في المنطقة، وأنها ستواصل عمل اللازم من أجل الدفاع عن نفسها"، وفق تعبيره

وأشار نتنياهو إلى سعي حكومته ل"مواصلة التنسيق العسكري لمنع وقوع الحوادث مع روسيا من جانب وعن عزمها على التصدي للتموضع الإيراني في سوريا ومحاولات تهريب الأسلحة المتطورة إلى حزب الله".

قال: "لدينا الهدف التالي: الحفاظ على التنسيق الأمني مع روسيا من جانب، وضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها من جانب آخر".