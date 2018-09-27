من اصدر القرار بتغيير اسم مدرسة الشهيدة شادية ابو غزالة؟

وطن: اكدت مصادر تربوية في قطاع ان قرارًا صدر اليوم الخميس بتجميد قرار سابق صدر عن وزارة التربية والتعليم يقضي بتغيير اسم مدرسة "شادية أبو غزالة" في شمال قطاع غزة، تلبية لشروط الممول الالماني.

وقال مدير التربية والتعليم لمنطقة شمال القطاع محمود ابو حصيرة لوطن ان القرار كان يقضي بتغيير اسم مدرسة شادية ابو غزالة الى مدرسة الفاخورة المجاورة لها، ووضع اسم شادية ابو غزالة على مدرسة الفاخورة، اي تبديل اسماء المدرستين.

واوضح ابو حصيرة انه تلقى قبل عشرين يوما اتصالا هاتفيا من الادارة العامة للتخطيط في وزارة التربية والتعليم في غزة بشأن تغيير اسم المدرسة، لافتا الى ان هذه الادارة على تعاون وثيق مع الادارة العامة في الوزارة في رام الله.

ولفت ابو حصيرة الى انه بدأ قبل يومين باجراءات تنفيذ القرار ، الامر الذي تسبب بضجة بين صفوف الطلاب والاهالي وبعض المعلمات، قبل ان ياتي القرار اليوم بتجميد تنفيذ القرار.

وكان مسؤول الشباب في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقطاع غزة، أحمد الطناني قال في تصريحات صحفية ، إنّ القرار جاء بعد رفض المانحين الألمان دعم المدرسة بحجة أنها تحمل اسم "إرهابية"، وفق زعمهم، في إشارة للشهيدة شادية أبو غزالة.

وأضاف الطناني، أنّ القوى الوطنية والإسلامية اجتمعت مع مديرية التربية والتعليم وأكدت رفضها القرار، كما رفضته إدارة المدرسة ومعلموها بشكلٍ قاطع هذا القرار.

من جانبه نفى وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح لوطن صحة هذا الحديث.

وقال صالح لوطن للانباء "لا يوجد خبر ومعلومات لدينا حول هذا الموضوع، لا يوجد خبر لدى الوزارة ولا علاقة لها بهذا الامر".