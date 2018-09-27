اتحاد موظفي الأونروا يعلن عصيان إداري يوم الاحد

وطن: أعلن اتحاد موظفي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم الخميس، عن عصيان إداري وإغلاق مكتب غزة الإقليمي وكافة المقرات الفرعية ومكاتب رؤساء المناطق بدءاً من يوم الأحد المقبل والإضراب الشامل يومي الثلاثاء والأربعاء احتجاجاً على تقليصات الوكالة.

وأكد الاتحاد في مؤتمر صحفي عقده أمام مقر وكالة الغوث بغزة إغلاق مكتب غزة الاقليمي وكافة المقار الفرعية ومكاتب رؤساء المناطق بدءاً من الأحد المقبل حتى إشعار آخر.

وأشار الاتحاد إلى أن الثلاثاء والأربعاء سيكون إضراباً شاملاً رداً على رفض إدارة "الأونروا" كافة محاولات حلول أزمة التقليصات الأخيرة التي طالت رواتب الموظفين.

يذكر أن أزمة كبيرة تعصف بالأونروا خلال الأيام الماضية بسبب تقليصات الأونروا التي طالت فصل موظفين، وإنهاء عملهم.