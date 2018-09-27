الاحتلال يُفرج عن 4 مقدسيين بشرط الحبس المنزلي

القدس- وطن: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس الإفراج عن أربعة مقدسيين بشرط الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، والتوقيع على كفالة مالية قيمتها 5000 شيكل.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن سلطات الاحتلال قررت الإفراج عن كل من محمد علي أبو غنام (16 عامًا)، عدنان إياد الرجبي (16 عامًا)، مهدي جابر (20 عامًا) وعلاء عواد.

وكانت شرطة الاحتلال شنت بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية، حملة اعتقالات واستدعاءات بحق شبان مقدسيين وموظفين بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، وبعد التحقيق معهم سلمتهم قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لفترات متفاوتة.