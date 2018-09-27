الأسير صلاح جواريش يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري

رام الله- وطن: قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسير صلاح جواريش (23 عاماً) من محافظة بيت لحم شرع بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على تجديد سلطات الاحتلال اعتقاله الإداري قبل موعد الإفراج عنه بيوم.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، اليوم الخميس، أن الأسير جواريش اُعتقل في تاريخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، الأمر الأول مدته ستة شهور، والأمر الثاني ستة شهور وجرى تخفيضه لأربعة شهور لاحقاً، ثم أعادت سلطات الاحتلال تجديد اعتقاله الإداري مرة ثالثة وذلك لأربعة شهور. يُشار إلى أن الأسير جواريش اُعتقل سابقاً لمدة عامين ونصف. ويقبع اليوم في معتقل "عوفر".

ومن الجدير ذكره أن الأسيرين عمران الخطيب (60 عاماً) من غزة يواصل إضرابه لليوم (54) على التوالي مطالباً بالإفراج المبكر عنه، والأسير خضر عدنان (40 عاماً) من جنين يواصل إضرابه لليوم الـ(26) رفضاً لاعتقاله التعسفي.