انتربول فلسطين يتسلم مطلوبا صادر بحقه حكم بالسجن سبع سنوات ونصف

رام الله- وطن: تسلم المركز الوطني للانتربول في فلسطين مطلوبا هارب خارج البلاد منذ عشر سنوات ومحكوم بالسحن لمدة سبع سنوات ونصف بموجب حكم قضائي صادر عن المحاكم الفلسطينية .

واوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بانه وبعد ورود مذكرة محكومية من النيابة العامة للمكتب المركزي الوطني " انتربول فلسطين "صادرة عن القضاء الفلسطيني بالسجن سبع سنوات ونصف بحق احد الاشخاص والهارب خارج البلاد منذ عشر سنوات على الفور باشر انتربول فلسطين باتخاذ كافة الاجراءات والمراسلات للامانة العامة للشرطة الجنائية الدولية والتي قامت بدورها باتخاذ كافة الاجراءات للقبض عليه وتبين وجوده في المملكة الاردنية الهاشمية وتم القبض عليه من قبل انتربول الاردن وقام بتسليمه لانتربول فلسطين .

واضاف ارزيقات بان انتربول فلسطين قام بدوره بتسليمه لادارة مراكز الاصلاح والتاهيل لتنفيذ محكوميته بعد عرضه على النيابة و الجهات القضائية .

وطالب ارزيقات كافة الاشخاص الفارين بضرورة العودة وتسليم انفسهم للعدالة الفلسطينية.