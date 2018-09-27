الإغاثة الزراعية تنظم يوماً تسويقياً للعنب ومشتقاته

قلقيلية- وطن: نظمت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية " وبالتعاون مع مديرية الزراعة وبلدية قلقيلية والغرفة التجارية الصناعية يوما تسويقيا للعنب ومشتقاته والجوافة والافوكادو والتمور وسط مدينة قلقيلية، وقد جائت هذه الفعالية ضمن المشاريع التي تنفذها الاغاثة الزراعية بالشراكة مع مؤسسة اوكسفام ضمن مشروع "التطوير العادل للانتاج الزراعية وانظمة السوق في الاراضي الفلسطينية المحتلة" بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي ومشروع "تحسين وصول صغار المنتجين الفلسطينيين وتقويتهم ضمن سلسلة القيمة لمحاصيل الفاكهة ذات القيمة العالية والمجترات الصغيرة "تكامل" الممول من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الاسترالية.

وشارك في الافتتاح محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة، وهاشم براهمة مدير عام الإغاثة الزراعية، والمهندس احمد عيد مدير الزراعة، ورئيس بلدية قلقيلية هاشم المصري، وحسن شقيرو نائب رئيس الغرفة التجارية، والعقيد فواز طالب مدير الشرطة، وممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية والهيئات المحلية في المدينة.

وفي مستهل الحديث رحب رئيس بلدية قلقيلية السيد رئيس هاشم المصري عن سعادته باحتضان مدينة قلقيلية لليوم التسويقي للعنب ومشتقاتة والجوافة والافوكادو والتمور مثمنا على دور الاغاثة الزراعية ودورها التنموي في دعم قطاع الزراعي والمزارعين الامر الذي سيساهم في تعزيز صمودهم على اراضيهم كما دعم كافة جهود المؤسسات الشريكة المشاركة في المعرض ، مؤكدا على أهمية الأيام التسويقية ومهرجانات التسوق في ترويج المنتج المحلي ودعم صمود المزارع الفلسطيني .

بدوره أشار مدير عام جمعية التنمية الزراعية " الاغاثة الزراعية " هاشم براهمة إلى دور الإغاثة الزراعية في دعم المزارع الفلسطيني منذ انطلاقها قبل 35 عاما، مؤكدا أن الإغاثة الزراعية أخذت على عاتقها دعم المزارع الفلسطيني وتعزيز صموده ، وقدم براهمة شرحا مفصلا عن المشاريع التي نفذت في محافظة قلقيلية والمشاريع المستقبلية للقطاع الزراعي مؤكدا على الشراكة مع كافة المؤسسات ذات العلاقة لعمل تنمية زراعية مستدامة.في الاراضي الفلسطينية .

وثمن محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة خلال كلمته على دور القائمين على اليوم التسويقي للعنب ومشتقاتة ، مبرقا التحية للمزارعين الصامدين في أرضهم، والمدافعين عنها حراس الارض والهوية ، شاكرا الاغاثة الزراعية وطاقمها على الجهود الذي تبذلها في القطاع الزراعي وبناء البنية التحتية للقطاع ، مشيرا إلى تكاتف كل الجهود لمساندة المزارعين واللوقوف الى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي تحاك ضدهم في ظل الاعتداءات المستمرة من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وفي سياق متصل اكد مدير دائرة الزراعة في محافظة قلقيلية المهندس احمد عيد إلى أن القطاع الزراعي أهم مصدر للاقتصاد الفلسطيني، منوها إلى واقع الزراعة في محافظة قلقيلية التي تنمو بالرغم من المضايقات التي يقوم بها الاحتلال، مؤكدا أن وزارة الزراعة والمؤسسات الداعمة تعمل على تعزيز صمود المواطنين ودعهم، مؤكدا أهمية الأيام التسويقية في ترويج المنتج الزراعي الفلسطيني.