بين التأكيد والنفي.. هل انتخب زياد النخالة أميناً عاماً للجهاد الإسلامي؟

رام الله- وطن: نقلت وسائل إعلام محلية وعربية مختلفة عن مصادر قيادية في حركة الجهاد الإسلامي، انتخاب زياد النخالة أميناً عاماً للحركة خلفا لرمضان عبدالله شلح، الذي يعاني من أزمة صحية صعبة منذ أشهر.

وأوضحت مصادر قيادية في الحركة أن "النخالة كان المرشح الوحيد لهذا المنصب، وسيجري الإعلان عن نتائج الانتخابات خلال الـ24 ساعة القادمة"، مشيرا إلى أن الانتخابات "جرت في مختلف الساحات على مدار ثلاثة أشهر الماضية".

وكان النخالة يشغل منصب نائب الأمين العام منذ فترة طويلة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه جرى انتخاب القيادي في الحركة محمد الهندي نائباً للأمين العام.

والنخالة من مواليد قطاع غزة عام 1951، وبدأ مسيرته السياسية في حركة الجهاد الإسلامي عام 1982 برفقة مؤسسها الراحل فتحي الشقاقي، ولعب دوراً مهما في تشكيل سرايا القدس، الجناح العسكري للحركة.

يذكر أن رمضان عبد الله شلح، تزعم حركة الجهاد الإسلامي بعد استشهاد الأمين العام الأول فتحي الشقاقي الذي تعرض لعملية اغتيال نفذها جهاز الموساد الإسرائيلي في مالطا في العام 1995.

من جهته، نفى المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب لوسائل إعلام مختلفة، صحة الأنباء التي تحدثت عن انتخاب زياد النخالة أمينًا عامًا للحركة، خلفًا لرمضان شلح.

وأكد شهاب، أن الجهاد الإسلامي نظّمت انتخابات داخلية، دون أن يتم حصر النتائج أو الإعلان عنها حتى الآن.