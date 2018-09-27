الاعتقال بالاعتقال.. وخليل عساف لـوطن: "حداية" الاعتقال غبيّة

رام الله- وطن- رولا حسنين: ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات مساء أمس الأربعاء، حتى ساعات فجر اليوم الخميس، بأسماء أشخاص جرى اعتقالهم على خلفية سياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

فتح تتهم حماس، وحماس تتهم فتح

وضمن بيانات سياسية متتالية، خرجت حركة حماس في بيان لها تؤكد فيه أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اعتقلت العشرات من عناصرها في مختلف محافظات الضفة، خلال حملة اعتقالات كبيرة، فيما نفى الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية في الضفة عدنان الضميري ما اسماه "مزاعم حماس" باعتقال العشرات من أبنائها، بسبب مواقفهم السياسية.

وفي وقت لاحق، قالت حركة فتح إن أمن غزة شن حملة اعتقالات ضد كوادر الحركة في القطاع، واصفة ذلك بالعمل غير الأخلاقي والمنافي لأخلاق العمل الوطني.

خليل عساف لـوطن: "حداية" الاعتقالات السياسية غبية

وفي اتصال لـ وطن مع رئيس لجنة الحريات بالضفة وغزة خليل عساف، أكد أن الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة، اعتقلت ما يقارب 70 شخصاً من عناصر حماس، فيما أكد أيضاً اعتقال أمن غزة لعناصر من حركة فتح في القطاع.

وقال "هناك اعتقالات في الضفة وصلت لنحو 70 شاباً من عناصر حماس، وهناك اعتقالات في غزة ايضاً لكنها لم تصل الى ما وصلت اليه الأعداد في الضفة".

وأضاف عساف "جماعتنا بشتغلوا "حداية" ما يعني أن الاعقتال بالاعتقال، مستنكراً الطريقة التي باتت تتعامل فيها الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة تجاه عناصر الحركتين.

وأكد لـ وطن "الضائع هي البلد والقضية الفلسطينية، أوصلتنا هذه القيادات الى مرحلة اختقار العالم لنا"، مضيفاً "هذه حقيقة يجب أن يدركها كل مواطن فلسطيني ان الشعب الفلسطيني لن يكون فيه الخير ما دامت قيادات كل الفصائل موجودة بهذا الحال، وتتعامل بهذا النمط".

وحول سياسة الاعتقال بالاعتقال التي شهدتها الساعات القليلة الماضية، قال عساف "كان من الواضح ان هناك تصعيد لفظي كبير خلال الأيام القليلة الأخيرة، زادت بعد اجتماع تشريعي حماس في غزة واعلانه حملة "الرئيس لا يمثل الا نفسه والزمرة التي تحيط به" وفق ما أسموها"، ورأى عساف أنها قضية أثارت ردة الفعل من قبل أجهزة أمن رام الله، معتبراً أن قرار شن حملة اعتقالات سياسية في صفوف أنصار حماس بالضفة هو "قرار غبي، وليس هذه المرة الأولى التي يصدر فيها قرار بهذا الشكل".

وأوضح "يوجد بنك أسماء لدى الأجهزة الأمنية ويتم كل مرة اعتقال العشرات خلال ساعتين، بالتالي هذه رسالة كانت موجهة لحركة حماس، ولكنها ستشكل حقداً لدى أنصار الحركة في الضفة، محملاً حماس المسؤولية أيضاً كونها وضعت أنصارها في موقف الملاحقة.

وختم قوله "لا يمكن لحماس ان ترد على حملة الاعتقالات ضد مناصريها بالورود، ولكنه من المعيب أن ترد على ذلك بالاعتقال المتبادل".

وطالب عساف بضرورة احترام حق المواطنين في التعبير عن آارئهم ومعتقداتهم السياسية، وحرية العيش الكريم في وطنهم.