الاحتلال يفرج عن الأسير أحمد الحج من بيت سيرا بعد 17 عاماً من الاعتقال

رام الله- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عن الأسير أحمد موسى الحج، من سجن النقب بعد أن قضى 17 عاماً في السجون.

وأفاد ذوو الأسير الحج لـ وطن أن سلطات الاحتلال أطلقت سراحه من حاجز الظاهرية جنوب الخليل، حيث كان العشرات من الأقارب والأصدقاء في استقباله.

والأسير المحرر الحج من قرية بيت سيرا غرب رام الله، وينتمى لحركة فتح، اعتقلته قوات الاحتلال بداية انتفاضة الأقصى عام 2001، وتنقل بين عدة سجون.

يشار إلى أن المحرر الحاج من عائلة مناضلة، تعرض عدد من أبنائها للاعتقال من بينهم والده وشقيقه إبراهيم اللذين قضيا عدة سنوات في سجون الاحتلال.

ومن المقرر أن ينظم مهرجان استقبال مساء اليوم، في قريته بحضور جماهيري من القرى المجاورة.