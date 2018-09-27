"المبادرة" تدعو لوقف حملات الاعتقال السياسي

رام الله- وطن: دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، لوقف حملات الاعتقال السياسي و الاستدعاءات و الملاحقات في كل من الضفة وقطاع غزة، والتي تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة.

وقالت المبادرة في بيان لها وصل وطن نسخة عنه، اذ تنظر حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بخطورة بالغة لمعاودة هذا الاسلوب الذي يتنافى مع الأعراف الوطنية، ويشكل مساسا خطيرا بقيم الديموقراطية، وبحرية العمل السياسي والتنظيمي الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، فإنها تحذر من مغبة الإستمرار به وتدعو لضرورة وقفه بأسرع وقت كي لا يؤجج الأوضاع الداخلية ويزيدها توترا واحتقانا، في وقت نحن احوج ما نكون فيه للوحدة الوطنية في مواجهة المؤامرات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وفي الوقت ذاته فقد دعت الحركة لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ووقف الاستدعاءات والملاحقات السياسية، وأكدت أن الاوضاع التي تمر بها قضيتنا وما تواجهه من تحديات تتطلب الإسراع في انهاء الانقسام و استعادة الوحدة الوطنية.