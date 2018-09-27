الرئيس عباس يلتقي غوتيريس ويؤكد ضرورة تنفيذ القرارات الدولية

رام الله- وطن: التقى الرئيس محمود عباس، بمقر إقامته في نيويورك، اليوم الخميس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الرئيس عباس-وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"-ضرورة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، خاصة تقرير الأمين العام بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتقاريره المتعلقة بتنفيذ القرار 2334، وتحديدًا فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية غير الشرعية والاستيطان.

وشدد على أهمية دور الأمم المتحدة والأمين العام في حماية النظام الدولي ومكانته، خاصة في ظل الهجوم على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما فيها حقوق اللاجئين ومنظمتهم (أونروا) وولايتها.

وحضر الاجتماع، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.

ومن المقرر أن يُلقي الرئيس عباس خطابه الأممي في نيويورك اليوم.