الاحتلال يزعم احباط تجارة لتمويل حماس

وطن: أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم الخميس، مصادرة واحباط تجارة ملبوسات تستفيد منها حركة حماس ماليا في الضفة وغزة.

وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، أن الجيش أعلن مصادرة حاويات ملابس مستوردة وإحباط تجارة ملبوسات بزعم أن حركة حماس تستفيد منها مالياً في قطاع غزة والضفة الغربية، عبر عدة تجار بهدف دفع رواتب نشطائها ولشراء الأسلحة والمعدات القتالية، وفق زعمه.

من جهتها، أعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، الخميس، الكشف عن بنية تحتية ضخمة لتمويل حركة حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت المصادر العسكرية الإسرائيلية إن حركة حماس استخدمت في جلب الأموال تجارا عملوا على استيراد حاويات كبيرة للملابس إلى قطاع غزة.

وأوضحت أن المعلومات التي قدمتها المخابرات الإسرائيلية والأنشطة في الميدان، مكّنت قوى الامن بالتعاون مع مسؤولي الجمارك في مصلحة الضرائب الإسرائيلية، وقف عدد من الحاويات ومصادرتها بموجب قرار موقع من وزير الجيش أفيغدور ليبرمان.

وفي الأيام الماضية وقع وزير الجيش أمرا بالاستيلاء على أربع حاويات في ميناء أسدود، محملة بالملابس التي كان من المفترض أن تدخل إلى الأسواق في قطاع غزة، وتقدر قيمتها بعشرات آلاف الدولارات.

وقبل نجو أسبوعين كان مسؤولو الضرائب في ميناء أسدود قد استولوا على حاويتين أخريين وصادروهما.

وعقب وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على الإعلان عن كشف البنية التحتية لتمويل حماس، بالقول إن إسرائيل تعمل ضد حماس على جميع الجبهات، ونهاجم مخازن السلاح ونجفف مصادر تمويلهم.