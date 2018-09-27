بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تستنكر حكم الإعدام الصادر في غزة

القدس- وطن: استنكرت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله حكم الإعدام الذي صدر في قطاع غزة في 9 أيلول 2018.

وأكدت في بيان لها، وصل وطن، الخميس، "معارضتها الشديدة لتطبيق حُكم الإعدام مهما كانت الظروف". وأضاف البيان: يعتبر الاتحاد الأوروبي ان إلغاء حكم الإعدام يسهم في حماية الكرامة الإنسانية وفي تقدم وتطور حقوق الإنسان.

وتابع البيان: كما يرى الاتحاد الأوروبي في حكم الإعدام حكماً قاسياً وغير إنساني وأنه لا يُشكل رادعاً للسلوك الإجرامي ويمثل إنكاراً غير مقبولاً للكرامة والنزاهة الإنسانية.

وقالت البعثات في بيانها إنه "على سلطات الأمر الواقع في غزة الامتناع عن تنفيذ أي حُكم من أحكام الإعدام بحق السجناء وأن تلتزم بقرار تعليق أحكام الإعدام الذي وضعته السلطة الفلسطينية في انتظار القضاء نهائياً على حكم الإعدام وفقاً للتوجهات العالمية وبعد التوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".