مصطفى البرغوثي يشكر حزب العمال البريطاني على القرارات التي اتخذها نصرة لفلسطين

رام الله- وطن: عبر النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عن الشكر والتقدير لحزب العمال البريطاني على قراراته التي اتخذها في مؤتمره الأخير والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال البرغوثي إن قرارات الحزب تضمنت الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية ووقف التعاون العسكري مع اسرائيل في حال ترأس الحزب الحكومة البريطانية بعد الانتخابات القادمة.

وحيى البرغوثي الحزب وأمينه العام جيرمي كوربن على صمودهم الباسل في وجه حملات التشويه والضغوط التي مارسها اللوبي الصهيوني والصحافة الداعمة له ضد الحزب، ورئيسه كوربن، وأعضاءه.

وقال البرغوثي إن اللوبي الاسرائيلي لم يترك كذبة او دعاية مغرضة الا واستخدمها ضد جيرمي كوربن وزملائه الداعمين لفلسطين، ولكنهم فشلوا فشلا ذريعا وجاءت قرارات مؤتمر الحزب لصالح فلسطين وقضية شعبها العادلة.