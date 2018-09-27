مركز نسوي بدو يعرض فيلم لمخرجات فلسطينيات

القدس- وطن: عرض مركز نسوي بدو للمرأة والطفولة فيلم الحالة تعبانة للمخرجة دارا خضر، بحضور نحو 32 سيدة وفتاة في بدو شمال غرب القدس.

وأعقب عرض الفيلم نقاش أدارته صفاء عياش، بطريقة مميزة ممتعة ومشوقة لفتت إنتباه الحضور، حيث تركز النقاش على محور أساسي وهو معاناة المرأة في مجتمعنا الشرقي، وتفرعت منه إلى عدة قضايا مثل: حرمان الفتاة من التعليم والزواج وإجبارها على العمل من أجل المساعدة في مصاريف البيت، معاناة الفتاة من عاداتنا وتقاليدنا عند إختيار المهنة بحيث لا تستطيع أن تمارس ما ترغب به بل ما يفرضه عليها المجتمع.

وأكد الحضور على ضرورة حصول الفتاة على الشهادة الجامعية فهي سلاحها الوحيد في ظل التحديات التي تواجهها في المستقبل، وضرورة اختيار الوظيفة الملائمة لوضع المرأة في المجتمع ولمتطلبات سوق العمل، وتحسين نظرة المجتمع نحو المرأة فهي نصف المجتمع وبانية الأجيال فلا تقل كفائتها عن الرجل بل يمكن أن تزيد.

يشار إلى أن هذه الفعالية جاءت ضمن مشروع "يلا نشوف فيلم!" بشراكة ثقافية - مجتمعية تنفذها مؤسسة "شاشات سينما المرأة" وبالشراكة مع "جمعية الخريجات الجامعيات غزة" وجمعية "عباِد الشمس لحماية الانسان والبيئة " وبدعم رئيسي من الاتحاد الاوربي وCFD السويسرية وممثلية جمهورية بولندا في فلسطين.