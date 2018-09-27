"المكبر"يحقق فوزه الأول في دوري المحترفين أمام مركز طولكرم بهدفين لواحد



القدس- وطن: حقق فريق جبل المكبر المقدسي" النسور" فوزه الأول في دوري المحترفين لكرة القدم، على حساب ضيفه مركز طولكرم "السمران" بواقع هدفين لواحد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد الخضر ضمن ختام الجولة الرابعة.

وبهذا الفوز رفع المكبر رصيده الى 4 نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد "السمران" عند نقطة واحدة، في الترتيب الحادي عشر ما قبل الأخير.

مجريات المباراة بدأت بحذر مع أداء ضعيف رغم المحاولات الهجومية من قبل "السمرا ن"، وعند الدقيقة 7 احتسب الحكم ضربة جزاء للمكبر بعد أن لمست الكرة يد مدافع السمران، حيث انبرى لها بنجاح أيمن خربط وأودعها الشباك .

وشكلت الكرات المرتدة للمكبر خطورة منها في الدقيقة 13 عندما مررت الكرة داخل الصندوق من قبل زهير شعبان الى المندفع احمد الياس، وجها لوجه مع الحارس أطاح بالكرة الى الخارج حارما فريقه من هدف ثان.

ومالت الكفة بعد الهدف إلى مصلحة المكبر الذي فرض ايقاعه على مجريات اللعب وسط هجوم ضاغط مع اهدار الفرص، فيما غاب السمران عن أجواء المباراة ولعب بطريقة هزيلة دون ترابط واضح بين خطوطه، والفرصة الأولى للسمران، كانت عند القيقة 26، من كرة عرضية لمعن جمال إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها هيثم نافع أمام المرمى لكنه فشل في التعامل معها .

ووقف القائم سدا أمام راسية بهاء علقم عندما ارتقى لركنية خربط وسددها برأسه في الدقيقة "35".

وفي الشوط الثاني استطاع السمران تعديل النتيجة في الدقيقة 59 عن طريق معن جمال، بعدما تلاعب محمد ناطور بالمدافعين وسدد الكرة التي ارتطمت بالمدافع وتهيأت أمام معن الذي لم يتوان في ايداعها الشباك .

بعد هدف التعادل تغير المجريات من حيث التحسن الواضح في أداء السمران الذين استحوذوا على الكرة وبادروا الى الهجوم الضاغط، في وقت تراجع المكبر الى الخلف تحسبا من هدف مباغت.

المكبر لم يستسلم لنتيجة التعادل وأعاد الفرحة مرة أخرى لجماهيره عندما تقدم بالنتيجة بهدف ثاني حمل توقيع لاعبه هيثم أبو عرام الذي استغل دربكة أمام المرمى وعلى الطاير سددها الى داخل الشباك" 68".

وأضاع المكبر فرصة هدف ثالث عندما أرسلت كرة عرضية الى داخل الصندوق، ومن أمام خربط أبعدها المدافع، وكان بإمكان المكبر إضافة أهداف أخرى لكن سوء الطالع لازم مهاجميه.

الحكام، للساحة براء أبو سريس، وساعده خلدون أبو قبيطة، ومامون الدراويش، وعمر دولة رابعا. راقبها إبراهيم الحروب. مقيم حكام خالد الشلودي.

في بقية المباريات، فاز ثقافي طولكرم على الظاهرية بثلاثية نظيفة، وكذلك البيرة على ترجي وادي النيص بهدفين لواحد.

وكانت نتائج أمس تمخضت على الاتي:

هلال القدس / شباب الخليل 4-1، أهلي الخليل/ السموع 1-2، بلاطة/ الامعري 1-0،