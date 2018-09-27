"الديمقراطية": خطاب الرئيس دون التوقعات للرد على سياسات ترامب ونتنياهو

رام الله- وطن: وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه جاء دون ما كانت تراه وتنتظره جماهير شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، في الشروع بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في (15/1/2018) والمجلس الوطني في (30/4/2018)، رداً على "صفقة العصر"، وتنفيذها خطوة خطوة، كما عددها الرئيس عباس نفسه في كلمته، ورداً على خطط وسياسات حكومة نتنياهو التي أكد فيها إصراره على رفض الانسحاب من الضفة الفلسطينية، وفرض الحكم الذاتي، حلاً نهائياً على شعبنا الفلسطيني بديلاً لحقه في الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967.

وأضافت الجبهة، إن تمسك الرئيس عباس بما يسمى "مبادرة الرئيس" أعاد التأكيد عليها في الجمعية العامة، يخالف قرارات المجلس الوطني في دورته الـ23 في (30/4/2018) التي طوى فيها صفحة المفاوضات الثنائية وصفحة أوسلو، ودعا إلى مؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة ورعاية الدول الخمس دائمة العضوية، وبموجب قرارات الشرعية الدولية، وبسقف زمني محدد وبآليات ملزمة بما يكفل لشعبنا الفوز بالحقوق الوطنية في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران/ يونيو 67، وضمان حق العودة للاجئين من أبناء شعبنا في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على فشل الرهان في الوصول إلى الحل الوطني عبر اعتماد المفاوضات الثنائية، وعبر الرهان على تراجع ترامب ونتنياهو عن سياساتهما، دور المرور بالمجابهة الميدانية، عبر تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي واستنهاض المقاومة والانتفاضة الشعبية الشاملة، على طريق التحول إلى العصيان الوطني، ونقل القضية الوطنية إلى المحافل الدولية لنزع الشرعية عن الاحتلال وعزل دولة الاحتلال وسياسة ترامب الذي لا يتردد عن إعلانه تأييد دولة الاحتلال ووقوفه إلى جانبها 100%.