نتنياهو يزعم أمام الأمم المتحدة: كشفنا مستودعاً نووياً سرياً لإيران

رام الله- وطن: زعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مستهل كلمته "بوجود منشأة نووية سرية لإيران في العاصمة طهران، وانها لم تتخل عن هدفها بالحصول على قنبلة نووية ".

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بعد وقت قصير من انتهاء كلمة الرئيس محمود عباس.

وأضاف نتنياهو "في تلك المنشأة كمية من المواد الإشعاعية، وقد عرضوا سكان طهران للخطر". كما قال نتنياهو " ان ما تخفيه ايران تكشفه اسرائيل، ولن تتدخر اسرائيل جهدا في الدفاع عن نفسها"، على حد زعمه.

وتابع في مزاعمه "اسرائيل حصلت على وثائق وأشرطة فيديو تثبت امتلاك طهران لمستودع ذري سري، وأن الحكومة الإيرنية لم تتخلى عن خططها لبناء ترسانة نووية".

وزعم نتنياهو أن "المستودع يحتوي على مواد ومعدات تعود لبرنامج إيران للأسلحة الذرية"...إيران نقلت خلال الشهر الماضي، ما يقارب الـ 15 كغم من المواد المشعة من المستودع السري".

ودعا نتنياهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفتيش المستودع الإيراني السري في طهران فورا.