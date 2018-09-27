الأونروا: حصلنا على 118 مليون دولار على هامش اجتماعات الامم المتحدة

رام الله- وطن: قال الناطق باسم وكالة "الأونروا" سامي مشعشع، إن الوكالة حصلت على 118 مليون دولار خلال اجتماع خاص على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. مضيفاً: العجز المالي المتبقي لهذا العام 68 مليون دولار.

وأضاف مشعشع في بيان وصل وطن، مساء اليوم الخميس، "انفض مساء اليوم الاجتماع الخاص لدعم الأونروا والذي تم برعاية اردنية وتركية ويابانية وسويدية والمجموعة الأوروبية حيث تعهدت العديد من الدول بتقديم دعم مالي إضافي بلغ 118 مليون دولار لينخفض العجز المالي للأونروا من 186 مليوم دولار الى 68 مليون دولار مع العلم ان العديد من الدول أعلنت انها ستحدد تبرعاتها الاضافية للأونروا لاحقاً".

وتجدر الإشارة الى أن الأونروا بدأت العام الحالي بعجز بلغ 446 مليون دولار.