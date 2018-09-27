إصابات في مواجهات شرق قطاع غزة

غزة- وطن: أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات ليلية اندلعت شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن الطواقم الطبية نقلت اصابة الى مستشفى شهداء الاقصى وصفت بالخطيرة، اثر المواجهات التي اندلعت قرب "بوابة النمر" شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما جرى نقل إصابة أخرى في الفخذ.

هذا، وأطلق جنود الاحتلال المتمركزين خلف بوابة النمر؛ الرصاص وقنابل الغاز صوب مجموعة من الشبان يطلقون على أنفسهم "الارباك الليلي".

وكانت وسائل اعلام إسرائيلية، ذكرت ان الشبان القوا قنبلتين يدويتين صوب الجنود دون وقوع إصابات.

ويتظاهر شبان فلسطينيون يطلقون على أنفسهم "الارباك الليلي" قبالة خيام العودة على حدود القطاع بشكل يومي، حيث يتخلل ذلك اشعال اطارات وتشغيل مكبرات الصوت وصافرات الإنذار واطلاق أشعة الليزر.