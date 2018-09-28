الاحتلال يغلق الطريق المؤدي الى نابلس لتأمين ماراثون للمستوطنين

نابلس- وطن: أغلقت قوات الاحتلال، الشارع الرئيس المعروف بشارع 60 جنوب شرق محافظة نابلس، ومنعت المواطنين من المرور حتى سيراً على الأقدام؛ بحجة تنظيم ماراثون للمستوطنين.

وأعلن عن تنظيم الماراثون بحماية قوات الاحتلال، والذي ينطلق من مستوطنة "راحاليم" باتجاه مستوطنتي "شيلو وجفعات اريئيل" المقامتين على أراضي قرية اللبن الشرقية باتجاه ترمسعيا وسنجل، ويستمر الاغلاق الذي بدأ في الخامسة والنصف صباحاً حتى الواحدة ظهراً.

يذكر أن هذه المرة الثالثة التي ينظم فيها المستوطنون ماراثونا في ذات المنطقة، حيث كانوا نظموا آخر خلال العام 2015 منعوا من خلاله 1700 طالباً من الذهاب الى مدارسهم.