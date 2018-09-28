نقابة الأطباء تمنح وسامها الذهبي الأول لوزير الصحة

رام الله- وطن: منحت نقابة الأطباء الفلسطينيين وزير الصحة جواد عوّاد، الوسامَ الذهبي الأول، تقديراً لجهده وتاريخه النقابي في النهوض بالعمل الطبي في فلسطين.

وهذه المرة الأولى التي تمنح فيها نقابة الأطباء وساماً ذهبياً لشخصية طبية.

وجاء التكريم خلال فعاليات مؤتمر افتتاح أعمال المؤتمر الطبي الفلسطيني الدولي السابع، أمس.

وقدم وزير الصحة شكره لنقابة الأطباء على هذا التكريم، مؤكداً أنه تكريم لكل كوادر وزارة الصحة ولجميع العاملين في النظام الصحي في فلسطين، فلولا تظافر جميع الجهود لما أحدثنا هذه النهضة في قطاعنا الصحي.

وقال عواد: "نقدم عمق شكرنا للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمدالله، لدعمهم المتواصل لتطوير قطاع الصحة، مؤكداً أن مثل هذا التكريم من نقابة الأطباء هو شكر وتكريم لهذه الجهود السياسية التي تبذلها قيادتنا.

وأكد على متانة العلاقة التي تربط وزارة الصحة بنقابة الأطباء، قائلاً إن هذه العلاقة المميزة تعود بثمارها على المريض والطبيب والنظام الصحي بشكل كامل، مشيراً إلى أن أهداف الوزارة تتلاقى بشكل كبير، بل تتطابق مع أهداف نقابة الأطباء، حيث يحتل المواطن والمريض الفلسطيني المرتبة الأولى في سلم الأولويات.

وأضاف أن هذه العلاقة المميزة مع نقابة الأطباء لم تكن لتصبح بمثل هذه القوة لولا إيمان النقابة ممثلة بنقيبها الدكتور نظام نجيب وأعضاء مجلس النقابة بأن العمل المشترك هو السبيل الأفضل دائماً لتطوير العمل النقابي والقطاع الصحي الفلسطيني.

وأكد وزير الصحة أن هذه المؤتمر يحمل رسائل هامة على كافة الصعد، فهو دليل على أن قطاعنا الصحي يستمر بنهضته وتطوره رغم كل العقبات، وهي رسالة استمرار وعطاء وجهد لا ينضب.