جواز سفر الامارات يحتل المرتبة الثامنة عالمياً وبإمكانه دخول 158 دون تأشيرة

وطن: كشفت آخر تحديثات المؤشر العالمي "باسبورت إندكس"، عن احتلال دولة خليجية المركز الثامن في قائمة جوازات السفر التي تتيح لحاملها الدخول إلى 158 دولة في العالم، من دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول مسبقة.

وتمكن جواز سفر الإمارات العربية المتحدة من بلوغ المرتبة الثامنة عالميا، بدخوله 158 دولة حول العالم، من دول تأشيرة دخول مسبقة.

ووفقا لموقع "باسبورت إندكس"، الذي يرتب أقوى جوازات السفر حسب عدد الدول التي يسمح لحامله بدخولها دون تأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول، صعد الجواز الإماراتي إلى المرتبة الثامنة، بعد أن كان في المرتبة التاسعة عالميا، والتي حققها في منتصف شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

وجاء جواز السفر الكويتي في المرتبة الـ 44 في القائمة العالمية، والذي يتيح الدخول إلى 96 دولة، تلاه جواز السفر القطري في المركز الـ 48، بالدخول إلى 88 دولة، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في نهاية قائمة جوازات الدول الخليجية التي تسمح لحاملها الدخول إلى دول حول العالم، من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول مسبقة، إذ جاءت في المرتبة 55، بإمكانية دخول جوازها 80 دولة.