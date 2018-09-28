ضبط شاحنة محملة اسمنت مهرب غرب رام الله

رام الله- وطن: ضبط جهاز الامن الوقائي في محافظة رام الله والبيرة، فجر اليوم الجمعة، شاحنة تحمل 37 طن اسمنت مهرب في منطقة غرب رام الله أثناء توجهها الى أحد المصانع في المنطقة.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام في الجهاز أن عملية الضبط هذه تأتي تنفيذا لتعليمات المستوى السياسي بمكافحة الجريمة، وحماية الاقتصاد الوطني وأمن المواطن وبعد متابعة ومعلومات استخبارية دقيقة.

وأوضح البيان أنه بعد ضبط الشاحنة تم الاستعانة بالضابطة الجمركية واعتقال صاحب المصنع والاستعانة بالشرطة في ( مركز شقبا) لتأمين المضبوطات لإحالتها في اليوم التالي لجهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.