ابو هولي: مؤتمر مانحي الأونروا في نيويورك نجح سياسياً ومالياً

رام الله- وطن: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي ان المؤتمر الدولي الذي عقد في نيويورك يوم امس على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة كان ناجحا ومثمرا على المستويين السياسي والمالي حيث انه خرج بدعم مالي اضافي بلغ 118 مليون دولار لدعم ميزانية وكالة الغوث الدولية وحمل دعما سياسيا من خلال المشاركة الواسعة للدول المانحة الذي يحمل رسالة تأييد لاستمرار وبقاء عمل وكالة الغوث لحين ايجاد الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

واضاف ابو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم ان هذا الدعم السخي من الدول المانحة ساهم في خفض العجز المالية لوكالة الغوث من 186 مليو دولار الى 68 مليون دولار مشيرا الى ان مرحلة الخطر التي كادت ان تهدد عمل وكالة الغوث تم تجاوزها .

واوضح ان مؤتمر المانحين في نيويورك ليس نهاية المطاف وان الامر ليس مقصورا على تغطية العجز المالي الذي نجم عن وقف المساعدات الامريكية بل والعمل على تأمين تمويل كاف ومستدام ، لافتا الى ان منظمة التحرير الفلسطينية على تنسيق دائم ومستمر مع وكالة الغوث والدول العربية المضيفة لوضع الية تحرك لتأمين التمويل المستدام والكافي لميزانية وكالة الغوث طوال ولايتها من خلال توسيع قاعدة المتبرعين ومساهمة الأمم المتحدة بدعم ميزانية الوكالة وذلك للاستمرار في تقديم هذه الخدمات دون مواجهة أي أزمات مالية خطيرة مستقبلا .

وطالب الدول المانحة التي تعهدت بتمويل اضافي الاسراع بتحويل الاموال التي تعهدت بها الى وكالة الغوث لكي يتسنى لها استمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس الذي يصل عددهم الى 5.9 مليون لاجئ فلسطيني كما حث الدول التي اعلنت خلال المؤتمر بانها ستحدد تبرعاتها الاضافية للأونروا لاحقا الاسراع في اعلان تبرعاتها .

وشدد ابو هولي ان وكالة الغوث الدولية ستبقى قائمة وستستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 ، وان هناك شبه اجماعي دولي على بقاء واستمرار عمل وكالة الغوث لحين ايجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في القرار 194 .

وشكر المملكة الأردنية الهاشمية والسويد والاتحاد الأوربي واليابان وتركيا لرعايتهم للمؤتمر وعلى ما بذلوه من جهد لإنجاح المؤتمر وخروجه بدعم مالي اضافي بلغ 118 مليون دولار لسد العجز المالي في ميزانية وكالة الغوث.