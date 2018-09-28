إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية

رام الله- وطن: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية نعلين، غرب مدينة رام الله، الأسبوعية السلمية المناهضة لجدار الضم والتوسع العنصري والاستيطان، اليوم الجمعة.

وكان عشرات المواطنين خرجوا في مسيرة عقب صلاة الظهر، والتي أحيوا من خلالها الذكرى الـ35 لاستشهاد "مارشال بيروت" الشهيد سعد صايل.

وتوجه المشاركون صوب بوابة الجدار جنوب القرية، رافعين صور الرئيس محمود عباس، وصور الشهيد سعد صايل، حيث قمعتهم قوات الاحتلال المتمركزة عند البوابة بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والتي أدت إلى إصابة العديد منهم بحالات الاختناق.