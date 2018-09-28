تعاون فلسطيني بولندي لتعزيز قدرات المهمات الخاصة للتدخل والاستجابة العاجلة

وطن: نفذت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا) والمركز البولندي للإغاثة الدولية (PCPM) تدريبا لإدارة الكوارث والأزمات للأطباء وأعضاء فريق التدخل والاستجابة العاجلة التابع لدولة فلسطين، لمدة ثلاثة أيام.

وشمل التدريب تحليل المخاطر، وإجراءات إدارة الأزمات على المستوى الوطني والدولي، وكيفية إعداد خطط الاستجابة للطوارئ ومواجهة التحديات.

وهدف التدريب إعداد الأطباء المحليين ومساعديهم والأشخاص المعنين بالطوارئ، وتطوير مهارتهم للعمل بكفاءة في حالة الأزمات الواسعة النطاق في البلاد وأثناء البعثات الخارجية.

وقدم مدير عام الوكالة عماد الزهيري الشهادات للمتدربين. وقال إن التدريب سينعكس على أداء الفريق في مهماته الخارجية المقبلة.