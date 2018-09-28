إصابات بالرصاص الحي والاختناق على حدود غزة

وطن: أصيب العشرات من الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي والاختناق خلال مشاركتهم في الجمعة 27 لمسيرة العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وشارك آلاف المواطنين في المسيرات على حدود قطاع غزة، تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

ولفتت مصادر محلية إلى ان الشباب الثائر أشعلوا الإطارات المطاطية على الحدود قرب السلك الزائل، واقتطعوا أجزاء منه. فيما ردت قوات الاحتلال بإطلاق النار بشكل مكثف على المتظاهرين.