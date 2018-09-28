فيسبوك: خرق أمني أثر على 50 مليون حساب عبر العالم

وطن: أعلن موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة أن خرقاً أمنياً أثر على 50 مليون حساب عبر العالم، موضحاً أن 90 مليون مستخدم سيكون عليهم إعادة الدخول على حساباتهم.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، تفاجأ عدد من مستخدمي موقع فيسبوك من تسجيل خروجهم من حساباتهم، دون أي إنذار سابق أو تغيير في الإعدادات يبرر ذلك.

وعند فتح تطبيق "فيسبوك" أو "ماسنجر" ظهرت رسالة عند العديد من المستخدمين تطالبهم بإعادة تسجيل دخولهم عبر إدخال عناون بريدهم وكلمة السر.

وأثار هذا الأمر قلق بعض المستخدمين، الذين اعتقدوا أن حساباتهم تمت سرقتها.