لافروف: روسيا بدأت بالفعل تسليم منظومات إس-300 إلى سوريا

وطن: أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا بدأت بالفعل تسليم منظومات "إس-300" للدفاع الصاروخي إلى سوريا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي أجراه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة: "إس-300 قد بدأ تسليمها لسوريا"، مشيرا إلى أن توريدها بدأت مباشرة إثر وقوع كارثة إسقاط الطائرة الروسية "إيل-20" في سوريا، الأسبوع الماضي.

وبخصوص كيفية التعامل مع مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" في إدلب بعد التوقيع على الاتفاق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان حول استقرار الوضع هناك، قال لافروف: "توجد الكثير من التخمينات بشأن تعامل مع مشكلة مع هؤلاء الإرهابيين، حتى تردد أنهم قد ينقلون إلى نقاط ساخنة أخرى مثل أفغانستان. كل هذا غير مقبول، فالإرهابيون يجب إما القضاء عليهم أو محاكمتهم".

وذكّر لافروف بأن تركيا التزمت بفصل المعارضة المستعدة للمشاركة في العملية السياسية عن إرهابيي "جبهة النصرة"، معربا عن أمله بأن تنجز أنقرة المهمة رغم صعوبتها.