عكا: قتيلان ومُصاب ثالث في جريمة إطلاق نار

وطن: قُتِل شابان، وأًُصيب ثالث، بعد منتصف ليلة الجمعة، إثر تعرضهم لجريمة إطلاق نار في حي "الدبة" في قرية الرامة بمنطقة الشاغور شمال مدينة عكا .

وعُلِم، أن القتيليْن أبناءُ عمومة، ويبلغ عُمر أحدهما (23 عامًا)، فيما يبلغُ الآخر (18 عاما).

وكان قد عُلم أن ثلاثة شبّان قد تعرّضوا لإصابات متفاوتة، واستدعيت طواقم طبية إلى مكان الجريمة، وحاولت تقديم الإسعافات الأولية لهم، إلا أن الطواقم الطبية لم تُفلح بالإبقاء على حياة اثنين منهم.

وبحسب المعلومات المتوفّرة، فإن عملية إطلاق النار تمّت من قِبَل شخصٍ كان يركب دبابًا (تراكتورون)، حيث أطلق الأعيرة النارية صوب ثلاثة شبّان، وأصابهم جميعا، ليُقتل منهم اثنان منهم، ويُصاب ثالث بإصابةٍ وُصفِت بالمتوسطة.

وهرعت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح معالمها بعد.

(عرب48)