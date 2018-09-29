جديد"فايرفوكس".. خدمة أمنية تنبهك عند تعرضك للقرصنة

وطن: إذا كنت ممن يحرصون على حماية أمنهم الإلكتروني، وتريد التأكد من عدم تعرضك للقرصنة، فإن خدمة جديدة من متصفح "فايرفوكس" الذي تطوره شركة "موزيلا"، ستساعدك على كشف الاختراق.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الخدمة الأمنية "فايرفوكس مونيتور" تسمح للمستخدم بأن يتأكد من عدم اختراق كلمات مروره، كما أنه سيتلقى تحذيرا في حال الاشتباه بوجود عملية تجسس.

وكل ما يحتاج المستخدم إلى القيام به هو إدخال بريده الإلكتروني في المتصفح، وعندئذ سيتم تنبيهه في حال تعرض أي حساب مرتبط به لاختراق من قبل قراصنة الإنترنت.

وحول الخدمة، قال المسؤول في "موزيلا"، نيك نغوين، إن انتهاك البيانات يحصل بسبب سرقة أسماء المستخدم وكلمات المرور. وبما أنه من الصعب أن يعلم الإنسان بسرقة حساباته من تلقاء نفسه، فإن هذه الخدمة تقدم عونا مهما.

وكانت "موزيلا" قد أطلقت في سنة 2013 ميزة "Have I been pwned"، والتي تسمح بالتأكد من التعرض لاختراق، من خلال إدخال البريد الإلكتروني في خانة بارزة.