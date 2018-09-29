30 قتيلا إثر زلزال عنيف وتسونامي في إندونيسيا

وطن: لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم وجرح آخرون جراء الزلازل وموجات تسونامي التي ضربت جزيرة سولاويسي الإندونيسية الجمعة.

وقال الطبيب المحلي كومانغ عدي سوغندرا لتلفزيون "مترو" في إندونيسيا، إن "30 شخصا قتلوا في مدينة بالو بجزيرة سولاويسي، بعد تعرض المنطقة لزلزال قوي وأمواج تسونامي عاتية، فيما يحتاج نحو 12 مصابا إلى عمليات جراحية" وفق ما نقلت "رويترز".

وضربت أمواج تسونامي مدينة بالو الإندونيسية إثر تعرضها لزلزال عنيف بقوة 7.5 درجات، ما أدى إلى تدمير مبان كثيرة، ودفع الكثير من السكان إلى مغادرة منازلهم.

وتم تسجيل الهزات الأرضية الأولى، في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي( العاشرة صباحا بتوقيت موسكو)، وكان مركز على بعد 80 كم عن مدينة بالو وعلى عمق 18.1 كم.

وأسفرت سلسلة من الزلازل في شهري يوليو وأغسطس الماضيين عن مقتل ما يقرب من 500 شخص في جزيرة لومبوك السياحية، على بعد مئات الكيلومترات جنوب غرب سولاويزي.