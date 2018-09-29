مراسلنا: الاحتلال ينصب حاجزاً على مدخل الجلزون ويحتجز المواطنين ويسرق مفاتيح مركباتهم

رام الله- وطن: قال مراسلنا إن قوات الاحتلال تواصل نصب حاجز عسكري على مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله، وتحتجز المواطنين ومركباتهم.

وأوضح أن جيش الاحتلال يواصل منذ ساعات مساء أمس الجمعة، حتى صباح السبت، نصب الحاجز العسكري، ويجري عمليات تفتيش للمركبات جميعها، ويسرق مفاتيحها من أصحابها، ما يضطر المواطنين لدخول المخيم او الخروج منه مشياً على الأقدام لمسافات طويلة.

وأشار مراسلنا أن قوات الاحتلال تواصل أيضاً اغلاق طريق رام الله- نابلس، الذي يسلكه المواطنين بشكل يومي للوصول الى رام الله او الخروج منها باتجاه قرى شمال المحافظة، ومحافظات نابلس.

كما أكد أن جنود الاحتلال ينكلون بالمواطنين، من خلال التدقيق في هوياتهم، واحتجاز بعضهم واعتقالهم، وسرقة مفاتيح مركباتهم.

وقبل ذلك، عمد جنود الاحتلال على تكسير كاميرات المراقبة للمحلات التجارية على مدخل المخيم، بعد مصادرة أرشيفها، حتى لا توثّق اعتداءاتهم ضد المواطنين.