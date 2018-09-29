ارتفاع عدد قتلى تسونامي إندونيسيا إلى 384

وطن- وكالات: قالت السلطات الإندونيسية إن عدد قتلى زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامي) على جزيرة سولاويسي ارتفع يوم السبت إلى 384 قتيلا إذ جرفت الأمواج الضخمة أعدادا كبيرة من الضحايا كانوا على الشاطئ.

وضربت أمواج تسونامي مدينة بالو الإندونيسية إثر تعرضها لزلزال عنيف بقوة 7.5 درجات، ما أدى إلى تدمير مبان كثيرة، ودفع الكثير من السكان إلى مغادرة منازلهم.

وتم تسجيل الهزات الأرضية الأولى، في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي( العاشرة صباحا بتوقيت موسكو)، وكان مركز على بعد 80 كم عن مدينة بالو وعلى عمق 18.1 كم.

وأسفرت سلسلة من الزلازل في شهري يوليو وأغسطس الماضيين عن مقتل ما يقرب من 500 شخص في جزيرة لومبوك السياحية، على بعد مئات الكيلومترات جنوب غرب سولاويزي.

(رويترز)