بلدية بيت جالا و مؤسسة كاريتاس يوقعان مذكرة تفاهم لمشروع الأمن الغذائي

بيت لحم- وطن: وقعت بلدية بيت جالا ومؤسسة كاريتاس القدس مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي وسبل العيش على استخدام أنظمة الزراعة البيئية والحفاظ على مصادر المياه في منطقة المخرور الى الغرب من المدينة.

و وقع الاتفاقية رئيس بلدية بيت جالا نقولا خميس و مدير مؤسسة كاريتاس القدس بريجيت تاي حيث جرت مراسم التوقيع بحضور ممثلين عن المؤسسات الشريكة بالمشروع وهي مؤسسة سانت ايف ممثلة بمديرها العام المحامي رفول روفا وجمعية مزارعي محافظة بيت لحم ممثلة برئيسها إبراهيم مناصرة وجمعية مزارعي بيت جالا ممثلة ببشير الصوص.

وتتضمن الاتفاقية توضيح دور كل مؤسسة شريكة وتدعو الى تعزيز سبل التعاون المشترك فيما بينها لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي وسبل العيش على استخدام أنظمة الزراعة البيئية والحفاظ على مصادر المياه حيث تشمل التركيز على استخدام أساليب الزراعة البيئية من خلال بناء المساطب المرتفعة وتمديد شبكات الري الزراعية على مساحة تقديرية 18 دونم .

وقالت بلدية بيت جالا أن هذا المشروع هو الأول من نوعه على مستوى المحافظة والأكبر على مستوى الوطن و يأتي هذا المشروع بالانسجام مع إستراتيجية وزارة الزراعة الفلسطينية والمؤسسات الشريكة والداعمة.

و ينفذ هذا المشروع بدعم من بلدية سرقسطة في اسبانيا وكاريتاس اسبانيا حيث سبق توقيع الاتفاقية اجتماع مع المؤسسات الشريكة تضمنه شرح للنتائج المتوقعة من هذا المشروع.

وأكد رئيس بلدية بيت جالا نقولا خميس خلال الاجتماع الذي سبق توقيع الاتفاقية على أهمية تنفيذ هذا المشروع للمحافظة على الأراضي الزراعية وتعزيز صمود المزارعين وتوفير سلة غذائية خالية من الكيماويات للمجتمع المحلي.

كما أكد خميس على أن هذا المشروع سيساهم في زيادة دخل الأسر المستهدفة وقدّم الشكر لمؤسسة كاريتاس القدس والمؤسسات الشريكة على دورهم الفعال في إنجاح المشروع.

بدورها أكدّت بريجيت تاي على ضرورة تنفيذ هذا المشروع خلال العام 2018-2019 لما فيه من أهمية لسكان مدينة بيت جالا موضحة انه يأتي ضمن سلسلة مشاريع نفذت في نفس المنطقة.

يشار الى أن مؤسسة كاريتاس القدس نفذت خلال العام 2017-2018 استصلاح اراضي زراعية بمساحة 125 دونم في منطقة المخرور الى الغرب من مدينة بيت جالا والتي تمنع سلطات الاحتلال اهالي المدينة من استخدامها وتعيق اي محاولة فلسطينية للبناء فيها باستثناء الزراعة فيها .

(PNN)