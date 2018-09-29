السفير الفلسطيني باليونان: لقاءات ستعقد لتطوير العلاقات بين البلدين

وطن: أعلن سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان الطوباسي، عن سلسلة لقاءات واجتماعات ستعقد خلال الاشهر المقبلة، تهدف لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتقريب وجهات النظر والمطالبة بتسريع الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال الطوباسي لإذاعة صوت فلسطين، ان وفدا من البرلمان الفلسطيني سيزور البرلمان اليوناني قبل نهاية العام لعقد لقاء مع لجنة الصداقة البرلمانية اليونانية مع فلسطين، مشيرا الى اجتماع اخر سيعقد مع لجنة الامن والخارجية في تشرين الأول المقبل.

كما اعلن الطوباسي عن اجتماع اخر سيعقد للجنة المشتركة القبرصية اليونانية والفلسطينية في تشرين الثاني المقبل.

وحول الاعتراف بدولة فلسطين، اشار الطوباسي الى ان هناك قرارا سابقا بالإجماع من البرلمان اليوناني للاعتراف بدولة فلسطين، لكن اليونان لا تستطيع ان تعترف بشكل منفرد، منوها الى لقاء عقد بين فرنسا واليونان للبحث في مبادرة اعتراف جماعية.