محكمة الاحتلال تمدد توقيف الأسير منفذ عملية "عتصيون" خليل جبارين 13 يوما

رام الله- وطن: افادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، بأن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "المسكوبية" مددت توقيف الاسير المصاب الطفل خليل جبارين (16 عاما)، لثلاثة عشر يوما بداعي التحقيق.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم السبت، ان الاسير الجريح جبارين، يقبع حاليا فيما تسمى "بمستشفى الرملة"، ووضعه الصحي آخذ بالاستقرار والتحسن.

وكان اطباء مشفى هداسا، قد أجروا عملية جراحية للأسير جبارين في يده اليسرى وفوق كتفه الايسر لإخراج الرصاصات التي أصيب بها، خلال اعتقاله قرب تجمع "غوش عتصيون" شمال الخليل بتاريخ السابع عشر من الشهر الجاري.

يشار إلى أن الأسير جبارين أصيب بـ5 رصاصات في الجهة اليسرى من جسده، 3 منها في يده، وكتفه، وتحت الإبط، وأخرى في الحوض، بالإضافة لساقه، ويعاني من مشاكل في المسالك البولية.

يذكر ان الأسير جبارين من بلدة يطا جنوب الخليل، وقد مددت محكمة الاحتلال العسكرية في "المسكوبية" اعتقاله سابقا لمدة 10 أيام، وعُقدت له جلسة المحاكمة في المستشفى بسبب وضعه الصحي، حيث يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية طعن أدت لقتل أحد المستوطنين.