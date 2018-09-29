204 شهداء منذ إنطلاق مسيرات العودة

غزة- وطن: بلغ عدد الشهداء منذ إنطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزّة، 204 شهداء؛ بينهم أكثر من 30 طفلًا وسيدتيْن، وذلك برصاص قناصة الاحتلال على طول السياج شرقي قطاع غزّة.

واستشهد يوم أمس الجمعة، 7 فلسطينيين؛ بينهم طفليْن، بينما أصيب أكثر من 500 آخرين، من بينها إصابات برصاص وغاز الاحتلال.

ويشارك منذ الثلاثين من آذار الماضي، الفلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

وتحتجز سلطات الاحتلال جثامين 10 شهداء، ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 22 ألفًا آخرين، بينهم 400 في حالة الخطر الشديد.