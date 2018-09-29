حماس تؤكد استمرار مسيرات العودة وتدعو لتوسيعها

غزة- وطن: أكد المتحدث الرسمي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم على مواصلة مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار وحرص الحركة على تعزيز فعالياتها وتوسيع نشاطها مع الحفاظ على طابعها الجماهيري والسلمي، مبيناً أن سقوط عدد كبير من الشهداء يكشف حجم الإجرام الذي لا يجد رادعاً من المؤسسات الدولية بل تأييداً من الإدارة الأمريكية.

وأوضح قاسم في تصريحات صحفية اليوم، أن التصعيد والتوسع في مسيرات العودة هو قرار الهيئة العليا للمسيرات وهو قرار الجماهير المنتفضة التي تطالب بحقوقها المشروعة في وطنها وحقها في العيش الكريم وكسر الحصار عن غزة، ويضيف:" هذا التنوع في المسيرات والتوسع بها ستواصل إلى أن تحقق هذه المسيرات أهدافها وفي مقدمتها كسر الحصار عن غزة".

وصرّح قاسم أن الإجراءات العقابية التي فرضها الرئيس عباس على قطاع غزة قد زادت بشكل كبير تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والتهديد بفرض المزيد من العقوبات هو جريمة جديدة يهدف عباس من خلالها لتفجير الأوضاع في قطاع غزة وانهيار القطاع.

ودعى قاسم الدول الغربية والإسلامية للوقوف الجاد والفاعل ضد الإجرام الإسرائيلي بحق أبناء غزة العزل:" ودعم صمود الشعب على أرضه الفلسطينية بشكل عاجل, والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف دعمها الأعمى للاحتلال، لأن أهلنا في قطاع غزة يستحقون العيش بحرية وكرامة فوق أرضهم".